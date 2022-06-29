حسن الرداد محمولاً على ونش السيارات.. “تجربة أتمنى ألا تتكرر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الممثل المصري حسن الرداد، متابعيه تفاصيل تعرض سيارته لعطل مفاجيء أثناء توجهه إلى الساحل الشمالي، واضطراره لركوب ونش خاص لتحميل السيارات تصادف مروره وقتها، وقال إن التجربة جميلة ولكنه يتمنى ألا تتكرر، وجاءت أغلب التعليقات للسؤال عن زوجته إيمي سمير غانم، ولماذا لم تظهر برفقته داخل السيارة؟.

الرداد قام ببث مباشر بالفيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام قال فيه: “كل حاجة بتبوظ النهاردة.. حبيت أشارككم التجربة الجميلة جداً دي، وهي تجربة الونش العالمية.. أنا كنت طالع الساحل، والعربية فجأة حصل فيها عطل فني، بس ربنا رزقني بونش معدي على الطريق، ودي تجربة سعيدة أتمنى ألا أكررها”.

اللافت أن أغلب التعليقات طلبت من الرداد أن يوجه الكاميرا نحو زوجته النجمة إيمي سمير غانم اعتقاداً بتواجدها برفقته، وبعد اليأس من تحقيق رغبتهم، سأل أغلبهم عن سبب عدم تواجدها برفقة زوجها في رحلته لقضاء عطلة الصيف بالساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن حسن الرداد قدم مؤخراً مسرحية “كازانوفا” التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وشاركه البطولة عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي المرغني، وسليمان عيد.

وشارك في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 ببطولة مسلسل “بابلو” تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وحقق العمل رد فعل جيد، كما أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلم “تحت تهديد السلاح” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعداً نهائياً للعرض.