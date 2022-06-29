كانييه ويست في أوّل ظهور بعد الطلاق.. “لم أكن على قيد الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر النجم العالمي كانييه ويست في أول ظهور علني له بعد طلاقه من زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، خلال حفل جوائز BET لتسليم جائزة “الإنجاز مدى الحياة” للنجم شون كومز.

وظهر كانييه ويست وهو يغطي جسمه ورأسه بشكل كامل، وألقى كلمة تحدث فيها عن علاقته بشون، وعن كونهما صديقين، وذكر أنه كان يلجأ له للنصيحة في كل ما يتعلق بحياته، حتى بشأن زوجته، مؤكداً أنه نجمه المفضل.

وخلال حديثه ذكر كانييه ويست أنه رسمياً لم يكن على قيد الحياة العام المنصرم.

وفي سياق منفصل، يبدو أن كيم كارداشيان وكانييه ويست قد دخلا في مرحلة هدنة، واقتنع الأخير بأن علاقتهما كزوجين قد انتهت، وبات الأمر الوحيد الذي يجمعهما هو أولادهما.

فقد نشر موقع TMZ الأمريكي، بشكل حصري، صوراً تجمع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بالنجم العالمي كانييه ويست، وهما يجلسان إلى جانب بعضهما في ملعب كرة السلة لمشاهدة ابنتهما نورث ويست.

وعلى الرغم من أنهما، بحسب شهود عيان للمجلة، تبادلا بعض الأحاديث بين الحين والآخر، إلا أن الصور أظهرت كيم كارداشيان متوترة قليلاً.

واللافت أن هذا اللقاء تم في غياب النجم الكوميدي بيت ديفيدسون، حبيب كيم كارداشيان الجديد، الموجود حالياً في أستراليا.

وكان مغني الراب الأمريكي كانييه ويست قد انفصل مؤخراً عن حبيبته تشايني جونز، شبيهة زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بعد علاقة استمرت 3 أشهر فقط.

كانييه ويست ارتبط بتشايني بعد انفصاله عن الممثلة جوليا فوكس، إثر الهجمة القاسية التي كان يشنها على زوجته السابقة كيم وحبيبها بيت ديفيدسون. وذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أن الانفصال حدث بعد عودة كانيي ويست وتشايني جونز مؤخراً من اليابان، حيث أمضيا الإجازة معاً، لكن فور وصولهما ألغى الثنائي متابعة بعضهما على حسابيهما في إنستغرام.

واللافت أن الانفصال وقع بعد أن تم رصد كانييه ويست في موعد مع امرأة مجهولة، يعتقد البعض أنها قد تكون المؤثرة الجميلة مونيكا كورغان.