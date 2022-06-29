شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها ورفع السلاح عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن بعض التفاصيل حول خلافها مع زوجها المنفصلة عنه حسام حبيب، وذلك من خلال فقرة الأجوبة والاسئلة علي ستوري انستجرام الخاص بها، حيث أشارت شيرين أن حسام حبيب لم يستولي علي أموالها في أي وقت من الأوقات قائلة " بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا بل بالعكس تماما أنا ما عرفش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما وهو كان بيحافظ علي مالي ودي صراحة عشان دي حاجة هسأل عليها قدام ربنا".



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب



شيرين عبد الوهاب

وحول حقيقة تهديد حسام حبيب لها بالمسدس في الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما قالت شيرين: طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كدة وبرده دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا.

، ونفت أيضاُ وجود خلافات لها مع عاصي الحلاني ووصفته بأخيها الكبير، والذي يهتم بها في زياراتها إلى لبنان وتزوره في مزرعة الخيول الخاصة به، وقالت إنها لا تملك أي خلافات مع جميع زملائها في الوسط الفني.

وعن اكثر ما تحب ان تقوم به مع بتاتها قالت شيرين " اننا نقعد نرسم لوحة ونلونها".

وعلي جانب اخر شهدت الأسابيع الماضية، عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لنشاطها على السوشيال ميديا، حيث أصبحت تتواجد للحديث مع جمهورها بشكل أكبر من خلال خاصية ASK عبر حسابها على موقع انستجرام، اذ فتحت شيرين الأسئلة لجمهورها 3 مرات في وقت قصير وأجابت على أسئلتهم سواء كانت عن عملها أو حياتها الشخصية.

وخلال المرات الثلاثة تتجنب شيرين عبد الوهاب الإجابة على أي سؤال خاص بطليقها الفنان حسام حبيب، وتكتفى بكلمات مقتضبة عنه منها عندما تم سؤالها عن وجود مشاعر حب أو كره لحسام حبيب عندها، أجابت: "انا مش بحبة ولا بكرهة"، وعندما طلب منها وصف حسام حبيب في كلمة أجابت بأنه سؤال صعب"، ونفس الأمر لم يصرح حسام بأى شىء ضد شيرين منذ الانفصال.