حالة ترافيس باركر خطيرة وابنته تطلب الدعاء وكورتني كارداشيان ترافقه

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القاهرة - سامية سيد - دخل عازف الروك والموسيقي وكاتب الأغاني وزوج كورتني كارداشيان شقيقة كيم كارداشيان، ترافيس باركر إلى المستشفى في حالة خطيرة دون الإعلان عن سبب دخوله المستشفى، إلا أن يبدو أن الأمر خطير حيث خرجت ألاباما ابنة ترافيس البالغة من العمر 16 عاما لتطلب من الجمهور أن يدعو لوالدها وذلك بعد وقت قليل من كتابة ترافيس نفسه تغريدة يطلب من الله أن يحفظه.

في السنوات السابقة دخل ترافيس إلى المستشفى بسبب جلطات دموية في ذراعيه، والتهاب النسيج الخلوي، كما نجا من حروق من الدرجة الثالثة في حادث تحطم طائرة عام 2008.

وكان العروسين ترافيس باركر وكورتني كارداشيان استمتعا بيوم وسط البحر، حيث تم تصوير العروسين وهما يقضيان يومًا على متن يخت معًا في بورتوفينو بإيطاليا، وشوهد ترافيس وكورتني يرتديان مناشف متطابقة أثناء تواجدهما على القارب ، قبل أن يصعدوا إلى أحد المستويات العليا ويقفزان معًا.

وسبق وتبادل الزوجان عهود الزواج في L’Olivetta ، فيلا مملوكة لشركة Dolce & Gabbana ، أمام أطفالهم وعائلاتهم وأصدقائهم المقربين.

وعلي جانب اخر انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حملة سخرية كبيرة من إطلالات عائلة كاردشيان في حفل زفاف شقيقتهما كورتني كاردشيان على ترافيس باركر، الذي أقيم في قلعة في بورتو فينو بإيطاليا.

وفى تقرير لـ صحيفة الديلي ميل البريطانية، سردت من خلالها بعض العبارات التي وجهها مستخدمي منصات السوشيال ميديا لعائلة كاردشيان الذين ارتدوا فساتين دانتيل قوطية لحفل الزفاف، والتي وصفهم الكثيرون بأنهم ذاهبون الى جنازة أكثر منها حفل زفاف.



حالة ترافيس باركر خطيرة وابنته تطلب الدعاء وكورتني كاردشيان ترافقه



حالة ترافيس باركر خطيرة وابنته تطلب الدعاء وكورتني كاردشيان ترافقه