شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش.. شاهد أجمل إطلالاتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة نسرين طافش، متابعيها أحدث إطلالتها الصيفية لها، عبر حسابها على إنستجرام، وصور من الأماكن التي زارتها لتستمع بالأجواء الصيفية، وتعتمد نسرين في إطلالتها على الألوان الزاهية، و وخصوصا ألوان الصيف.



نسرين طافش



نسرين طافش



نسرين طافش



نسرين طافش



نسرين طافش



نسرين طافش

نسرين طافش فى جولة بمحافظة الأقصر

وزارت محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية، الفنانة نسرين طافش فى رحلة صيفية فى عاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، حيث استمتعت بزيارة المعالم الآثرية من المعابد والمقابر فى البرين الشرقي والغربي.

نسرين طافش تزور المعالم الآثرية بالأقصر

وخلال زيارتها للاستمتاع بسحر المعالم الآثرية والتراثية بمحافظة الأقصر، زارت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش مطار البالون الطائر فى البر الغربي، واستمتعت بالتقاط الصور التذكارية بأرض مطار البالون قبل استقلال إحدى رحلات البالون فى سماء غرب المحافظة.

نسرين طافش تشارك فى فيلم "فى القلب"

من ناحية أخرى، تشارك نسرين طافش، فى السينما، من خلال بطولة فيلم "فى القلب"، مع الفنان خالد سليم ومجموعة من الفنانين منهم سوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.