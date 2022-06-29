شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحتفل بعيد ميلادها الـ 51 .. تعرف على أبرز محطاتها الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الأربعاء النجمة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 51 وهي مستمرة في نجوميتها علي مستوي العالم العربي بكل بما قدمته من نجاحات عبرمشوارها الفنى قدمت خلاله أكثر من 16 ألبوما بداية من عام 1992 وحتى الآن .

نوال الزغبي من أكثر المغنيات اللبنانيات نجاحا فى تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة وفي العالم العربي فهي ثالث أكثر فنانة مبيعا في تاريخ الموسيقى العربيه بأكثر من 70 مليون ألبوم بيعت على مستوى العالم منها 40 مليون نسخة من البومات من إنتاج روتانا و 30 مليونا من إنتاج شركة عالم الفن و 800 ألف نسخة إنتاح ميلودي.

الخليج 365 في عيد ميلادها يرصد أهم المحطات الغنائية في مشوارها ، فأول ظهور لها كان عام 1988 من خلال البرنامج الشهير " استديو الفن " الذي خرج منه أغلب نجوم الغناء بلبنان وقد نالت وقت ظهورها بهذا البرنامج إعجاب كل الجمهور ولجنة التحكيم .

أغنية " ولا بيهمني " من المحطات المهمة في مشوار نوال الزغبي والتي كانت ضمن البوم " بلاقيه من زماني " وظهرت في كليب هذه الأغنية النجمة نوال الزغبي في صورة كانت مختلفة وجديدة علي الساحة آنذاك وحققت بها نجاحا كبيرا .

ديو " مين حبيبي أنا " كان أيضا من المحطات المهمة لنوال الزغبي وشاركها الاغنية النجم اللبناني وائل كافوري وحققت تلك الاغنية نجاحا كبيرا جدا وكانت مطلوبة في كل الحفلات والافراح والمناسبات وغناها الكثير من المطربين وحتي يومنا هذا يعتبر هذا الدويتو من أنجح الدويتوهات في الغناء وأشهرها في الوطن العربي .

من المحطات المهمة أيضا في مسيرة نوال الزغبي محطة ألبومها " حبيت يا ليل " فقد حقق هذا الالبوم نجاحا كبيرا والاغنية نفسها التي تحمل اسم الالبوم كانت من اكثر الأغنيات نجاحا وقت طرحها وكانت تتصدر مسابقات التوب تن .

محطة أخرى كانت مهمة في مشوار نوال الزغبي وهي اغنية " مندم عليك " والتي حققت انتشارا للنجمة نوال الزغبي ويعود نجاح تلك الأغنية لكلماتها المؤثرة والمعبرة جدا عن حالة الفراق في الحب وعدم الندم علي من لا يستحق واللحن أيضا كان جذاب جدا وله طابع إيقاعي شرقي .

هناك أيضا أغنية " الليالي " وهى من أكثر الأغنيات نجاحا وخاصة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب وأطلت علينا خلالها نوال الزغبي باربع إطلالات وقدمت استعراضا مبهرا جدا وحققت تلك الاغنية نجاحا كبيرا في مصر وفي كل الوطن العربي واستخدمت الأغنية إحدى شركات المياه الغازية بسبب نجاحها المدوى .

وحصلت نوال الزغبي عام 2000 علي جائزة الموريكس دور وهي محطة مهمة أيضا في مسيرتها وكانت أول فنانة عربية تكرم بتلك الجائزة ، واغنية " طول عمري " والتي حملت اسم البومها ايضا كانت من اهم الأغاني في مشوارها خاصة انها تم تصويرها في أجواء مناسبة لطبيعة الاغنية وصورت بالكامل في البرازيل .

من المؤكد اننا جميعا نتذكر اغنيتها الشهيرة " اللي اتمنيتوا " وقد حملت اسم البوم انتجه لها المنتج المصري الكبير محسن جابر وحققت نوال من خلال هذا الالبوم نجاحا كبيرا فاق كل التوقعات ورشحت بهذا الالبوم لجائزة world music award ، وغنت نوال الزغبي أيضا اغنية " بيلبقلك " داخل استاد القاهرة خلال إحدى المباريات لدعم النادي الأهلى وكانت أغنيتها " عينيك كدابين " من أكثر الأغاني نجاحا ايضا وعادت بها نوال الزغبي بعد غياب عن الساحة لمدة سنتين .

اختارت الفنانة نوال الزغبي أغنية من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ وهي " حبيبتي من تكون " وقامت بإعادة غنائها وحققت بها نجاحا كبيرا وأشاد الجميع بصوتها في تلك الأغنية ، وفي عام 2015 قدمت النجمة نوال الزغبي أغنية " مش مسامحة " والتي حققت نجاحا كبيرا وهي من كلمات عزيز الشافعي والحانه وتوزيع أمير محروس والاغنية حملت اسم الالبوم الذي انتجته شركة عالم الفن وحققت في نفس التوقيت أغنيتها " يا جدع " نجاحا كبيرا والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمير محروس .

محطة مهمة أيضا في حياة نوال الزغبي الفنية حققت بها نجاحا كبيرا وانتشارا وشهرة وهى أغنية " الناس العزاز " التي غنتها " تتر " لمسلسل " لأعلي سعر " الذي قامت ببطولته نيللي كريم وزينة والاغنية من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان عمرو مصطفي وتوزيع أحمد الموجي وأمين نبيل .