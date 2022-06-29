هذا هو موقف والدة بريتني سبيرز من زواجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن تمنُّع النجمة العالمية بريتني سبيرز عن دعوى والدتها إلى حفل زفافها لم يشكل أي حقد في قلب الأخيرة على ابنتها.

فقد كشف موقع «Page Six» أن لين سبيرز، والدة بريتني، بعد أن سألها أحد الصحفيين عن شعورها بعد عدم تلقيها دعوة لحضور حفل زفاف ابنتها التي تزوجت منذ أسابيع من حبيبها ​سام أصغري​، أجابت بكل ثقة «أريدها فقط أن تكون سعيدة».

واللافت أنه على رغم كل الخلافات فإن لين تنظر دائماً بإيجابية إلى ابنتها؛ فهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها لين الإفصاح عن مشاعرها تجاه ابنتها، حيث قامت بعد حفل زفافها يوم 9 من حزيران / يونيه الماضي بالتعليق على الصور التي نشرتها سبيرز من زفافها التي تظهر الحفل الفخم الذي أُقيم في فناء منزلها الخلفي. وقالت : «تبدين متألقة وسعيدة جداً!» «زفافك هو حفل زفاف الحلم، أنا سعيدة جداً من أجلك! أحبك!».

وفي سياق منفصل، عادت بريتني سبيرز إلى جمهورها في إنستغرام لمشاركة يومياتها معهم، بعد ما يقارب أسبوع من اختفائها.

وعمدت النجمة لمشاركة الجمهور بعض التفاصيل عن حياتها الجديدة بعد الزواج، ويومياتها في منزلها الجديد مع زوجها سام أصغري، خاصة السباحة.

وقالت النجمة لمتابعيها: «لم أكن في شهر العسل بعد، تزوجت وانتقلت للعيش في منزل جديد في الوقت نفسه تقريباً، ليس أذكى شيء أقوم به. حمام سباحة جديد ومطبخ جديد وسرير جديد؛ أعتقد أنني في حالة صدمة».

وأضافت: «اكتشفت شيئين، أنا بالتأكيد أحب أن أكون بالخارج، ولكني أيضاً أحب أن أكون بالداخل أيضاً … الحياة جيدة».

كما نشرت صورة لها ببنطلون باللون البيض، تملكه منذ أكثر من 20 عاماً عثرت عليه في أثناء توضيب أغراضها للانتقال إلى منزلها الجديد، وعلَّقت بريتني عليه بالقول إنه مازال يلائمها.