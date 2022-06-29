بعد تحقيقها 600 مليون مشاهدة.. حذف أغنية “بنت الجيران” من يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الملحن المصري مدين، عن حذف مهرجان “بنت الجيران” الأغنية الشهيرة التي يقدمها حسن شاكوش وعمر كمال، عبر يوتيوب، وذلك عقب تصريحات من حسن شاكوش أن الفنان محمد حماقي سرق اللحن لأغنية “حاجة مستخبية”.

وقال مدين، ملحن أغنية “حاجة مستخبية” في منشور عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: “الخطوة الأولى اغنية بنت الجيران اتقفلت، ولسه.. شكرا لشركة نجوم ريكوردز و شكرا لشركة اي_ميديا”.

وكانت أغنية “بنت الجيران” قد حصدت أكثر من 600 مليون مشاهدة، منذ طرحها على يوتيوب، وحتى لحظة حذفها.

الجدير بالذكر أن حسن شاكوش كان قد قال إن مهرجان “بنت الجيرا” خاص به فقط، ولا يخص الفنان محمد حماقي، وأكد في حواره مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية المعروض على فضائية MBC مصر: “بنت الجيران بتاعتي مش بتاعت حماقي”.

وأتم في تصريحاته: “محمد حماقي قدم أغنية بعنوان حاجة مستخبية، ويتهمونني بأني قد أخذت لحن بنت الجيران منها، وهذا ليس صحيحًا، فنحن دخلنا في مفاوضات مع الشركة الخاصة بحماقي وتوصلنا إلى حل وهو تقسيم إيرادات أغنية بنت الجيران بيننا”.

واستكمل في حديثه: “ما توصلنا إليه في النهاية هو أن لحن أغنية حاجة مستخبية تم سرقته من لحن آخر تركي، مؤكدًا أن بنت الجيران أدرت عليه حوالي 100 ألف دولار فقط”.