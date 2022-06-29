نوال الكويتية تطمئن الجمهور بعد تعرضها لوعكة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأنت الفنانة نوال الكويتية جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد تعرضها مؤخراً لوعكة صحية أدت إلى إلغاء حفلها بموسم جدة بعد أن كان مقرراً إقامته يوم 1 يوليو المقبل.

ووجهت نوال الكويتية الشكر لكل من اطمأن وسأل عن حالتها من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، متمنية لهم دوام الصحة والعافية.

وكتبت نوال تغريدة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”..قالت من خلالها: “شكرًا لكل الزملاء ولجمهوري الغالي على السّؤال والإطمئنان الله لا يحرمني منكم جميعًا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمدلله بخير”.

ولم تتطرق نوال الكويتية في تغريدتها إلى الحديث عن حفلها الذي تم إلغاؤه، وهل سيتم تحديد موعد آخر له أم لا.

على صعيد آخر تتعاون نوال الكويتية مع الملحن حامد هاشم في عمل فني جديد جاري تنفيذه وهو من كلمات مشرف العتابى، ومن توزيع نور هاشم، وتحت إشراف الملحن مشعل العروج.