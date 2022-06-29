شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: كنت فى "ريفو" مدرب للممثلين واترشحت بعدها لدور "أدهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الشاب عمرو جمال، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "ريفو" إنتاج منصة Watch it، حيث قال لـ ”الخليج 365”: "أنا كنت في ريفو قبل ما أكون ممثل كنت مدرب للممثلين، وكنت بدرب أميرعيد وتامرهاشم ويوسف حشيش وأحمد فاضل، وبعد تدريبى لهم بشوية، اترشحت إنى أشارك في العمل كممثل".

وتابع عمرو جمال: "طبعا كان من الأفضل أكون مركز في حاجة واحدة سواء التمثيل أو تدريب الممثلين، ولكن ظروف العمل والصدفة هي اللى خلتنى أعمل الاتنين في وقت واحد، بس الموضوع كان لطيف جدا بالنسبة ليا".

وأضاف عمرو جمال: "شخصية آدهم السلكاوى كانت مثيرة بالنسبة ليا عشان يبان أنه شرير وأنا كنت بعمل مسلسلين هم (سوتس بالعربى) و (مين قال) جسدت فيهما أدوار شر، لكن التحدى في ريفو انى أعمله بشكل مختلف تمام عنهم وأن إزاى أخلى تصرفات الشربالشخصية تكون نابعة من حاجات واقعية بداخله، والتحدى الثانى إنى كنت بعمل حاجة مش في مرحلتى العمرية اللى أنا فيها يأما أكبر يا أصفر بـ 14 عاما".

وأختتم عمرو جمال حديثه: "دى أول مرة اشتغل مع Watch It وبجد كانت تجربة مختلفة جدا وكل حاجة كانت مهيئة جدا، لأن المسلسل من النوع ده محتاج تحضير كتير جدا عشان بيتناول فترتين زمنيتين مختلفتين هم التسعينيات والألفينات ففي تحضير كتير في الملابس والديكور، وفعلا كل حاجة كانت واخدة وقتها ومتنفذة في وقتها بشكل سليم".