شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore يحقق إيرادات401 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore إيرادات وصلت إلى 401 مليونا و139 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ يوم 15 أبريل الماضى بـ دور العرض حول العالم.

وأنقسمت إيرادات الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts الذى طرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore بين 95 مليونًا و 839 دولار بـ دور العرض الأمريكية، و305 مليونًا و300 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدورحول مغامرات نيوت سكاماندر،على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرارمديرمدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.