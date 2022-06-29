شكرا لقرائتكم خبر عن مينا النجار: اتعلمت على جيتار البيز بسبب "ريفو" ومشاهد الموسيقى كانت موترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الشاب مينا النجار، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "ريفو" إنتاج منصة Watch it، حيث قال في تصريحه لـ ”الخليج 365”: "صناع العمل سألونى في البداية إنى بلعب مزيكا ولا لا، وأنا كنت بلعب (إكليلى) اللى هو الجيتار الصغير بس كهاوى جدا، وقلت لهم لو في حاجة تستدعى اتعلم اكيد هاتعلم، واترشحت لدور نعمان وبعتولى أول 8 حلقات وخلصتهم في قعدة واحدة وسألت على الحلقتين المتبقيين".

وتابع: مينا النجار: "دور نعمان به تفاصيل وطبقات مختلفة والفرق في شخصيته بين التسعينات والألفينات وهو يبان من بره أنه شخصية مش محبوبة أواستغلالية ومصلحجية لكن أنا شايف انه في حاجات تانية، بجانب أن العمل في موسيقى، وكمان كل كرو العمل جميل جدا، فكان لازم أكون جزء من الطبخة الجميلة دى".

وأضاف مينا النجار: "أي ممثل بيشتغل عشان يكتشف حاجات جديدة، يعنى مثلا لما عملت فيلم إذاعة حب اتعلمت الغطس بسببه، ومسلسل ريفو كان السبب انى أتعلم جيتار البيز لأنى ما زلت باخد فيه دروس ودى هدية من ربنا بعتهالى انى اتعلم حاجة جديدة ".

وأستكمل مينا النجار: "مشاهدى أثناء لعب المزيكا كانت موترة بالنسبة ليا لأن أنا الوحيد اللى مش موسيقى، لكن أمير عيد وصدقى صخر وتامر هاشم وحسن أبو الروس كلهم موسيقيين بس كانوا بيعرفونى برده لو في حاجة غلط فيها او محتاجة إعادة"، مشير إلى أن منصة Watch it وفر كل شيء ووضعت كل العوامل لنجاح هذا العمل وهو ما ظهر من خلال عرض المسلسل.