شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه اليوم فى مصر.. لقطات من فيلم الأنيميشن Minions The Rise Of Gru والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Illumination، المنتجة لـ فيلم الأنيميشن الجديد Minions The Rise Of Gru، عن فيديو ترويجى جديد للعمل، وذلك قبل طرحه بـ دورالعرض المصرية اليوم 29 يونيو، وذلك قبل طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم بداية من يوم 1 يوليو.

الفيلم يقوم بإخراجه كايل بالدا، بمشاركة كلاً من ستيف كارل، وتاراجي بيندا هينسون، وميشيل يوه وجان كلون فان دام، وغيرهم، والعمل من إنتاج Universal Pictures.

ويدور في قلب السبعينيات، وسط موجة من الشعر المصبوغ والجينز، نشأ جرو (ستيف كاريل) في الضواحي، وهو أحد المعجبين بمجموعة سوبر شرير معروفة باسم Vicious 6، وبالتالي يخطط جرو لـ خطة ليصبح من خلالها شريرًا بما يكفي للانضمام إليهم، ولحسن الحظ، حصل على بعض الدعم لإحداث الفوضى من أتباعه المخلصين، المينيون.

وبالتالي سويًا، كيفن وستيوارت وبوب وأوتو ينشرون مهاراتهم بينما يبنون هم وجرو مخبأهم الأول، ويختبرون أسلحتهم الأولى، وينطلقون في مهماتهم الأولى.

وكان قد كسر الجزء الأخير من الفيلم حاجز المليار دولار، ويعد فيلم "Minions"قائم على مغامرات المخلوقات الصفراء كالتى ظهرت فى فيلم "أنا الحقير" بجزأيه الأول، والذى صدر فى (2010) والثانى والذى صدر فى (2013) ومن إنتاج استوديوهات الأنيميشن للترفيه وتوزيع يونيفرسل ستوديوز، وهو من تأليف بريان لينش، ومن إخراج بيير كوفين وكايل بالدا وإنتاج كريس ميليداندرى وجانيت هيلى.

وذلك بعد أن كان أعلن موقع ديدلاين قد كشف عن أن النسخة الجديدة من فيلم Minions تعطلت بسبب غلق الاستوديوهات في فرنسا بسبب فيروس كورونا ، حيث تسبب انتشار الفيروس في بداية انتشاره لتوقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا.