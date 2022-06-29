الظهور الأول لنجل ماجد المصري من زوجته الثانية.. نُسخة طبق الأصل من أبيه! – شاهد الصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 05:51 صباحاً - دعم الفنان ماجد المصري ابنه آدم، في استعراض موهبته التمثيلية، بمقطع فيديو قصير شاركه عبر حسابه على «إنستجرام».

ونشر ماجد المصري فيديو ظهر خلاله ابنه آدم وهو يعيد تمثيل مشهد مواجهة خليل كتخة مع محمد حربي كرامة من مسلسل “زلزال”، وإلى جواره شاشة تعرض المشهد الأصلي.

وأشاد ماجد المصري بأداء ابنه قائلًا: “آدم خليل سليمان السواح كتخة، ربنا مايحرمني منك يا ممثل ياجامد”.

وعلّق الجماهير على الشبه الكبير بين ماجد المصري وإبنه آدم: انتوا الاتنين إخوات، ربنا يخليكوا لبعض، هذا الشبل من ذاك الأسد، أخوك الصغير ده.

ماجد المصري وزوجته:

من ناحية أخرى، نشر الفنان ماجد المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته الثانية رانيا أبو النصر، وعلّق عليها بكلمات أغنية “من أول دقيقة” للمطربة إليسا والمطرب سعد لمجرد.

وكتب “المصري”: “لو تطلبي مني عنيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان”.

ومن جانبها ردت زوجته رانيا أبو النصر على تلك الكلمات التي أهداها إليها زوجها، قائلة: “حبيب عمري كله”.

يُشار أن الفنان ماجد المصري تزوج سابقًا من منى إش إش وهي ابنة الملحن المصري المعروف حسن إش إش وانجب منها ولد وبنت ولم يستمر هذا الزواج كثيراً، وحدثت بعض الخلافات بينهما وتم إنهاء هذا الزواج بعد فترة قصيرة.

وبعد ذلك تزوج الفنان ماجد المصري مرة ثانية بعد مرور عدة أعوام من رانيا أبو النصر وهي شخصية ليست من الوسط الفني، فقد نشأت بينهما قصة حب كبيرة، تعرف عليها الفنان ماجد المصري ثم تزوجا وأنجبا ولد وبنت، وعاش الفنان ماجد المصري حياة سعيدة مع أبنائه الأربعة، فهو يحبهم كثيرًا وينشغل بتربيتهم، وحريص على تعليم أولاده القيم والأخلاق.

آخر أعمال ماجد المصري:

يُذكر أن الفنان ماجد المصري، حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم رمضان 2022 الماضي، بـ «مسلسل توبة»، الذي جسد فيه شخصية «سيد الأجنبي»، كما عرض له في نفس الموسم «مسلسل ملف سري»، وجسد شخصية «يوسف المالكي».

كذلك انضم النجم المصري ماجد المصري لفريق عمل مسلسل “في مهب الريح“، والتي تقوم ببطولته النجمة “هند صبري”، والمسلسل مأخوذ عن قصة المسلسل الأمريكي العالمي “THE GOOD WAIF”.

و يجسد النجم ماجد المصري دور زوج الفنانة هند صبري داخل أحداث المسلسل، حيث يتم حبسه بسبب تهمة الزنا والفساد، مما يدخل زوجته “هند صبري” في صدمة كبيرة تتوالى على إثرها الأحداث.

مسلسل “في مهب الريح” مسلسل اجتماعي ويناقش العديدي من القضايا الهامة، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي THE GOOD WAIF، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث كانت أليسيا فلوريك زوجة صالحة لزوجها، محامي الدولة السابق، وبعد فضيحة جنسية وقضايا فساد مهينة للغاية، يقبع خلف القضبان، ومع تصاعد الأحداث يجب عليها إعالة أسرتها والعودة للعمل كمتقاضي في مكتب محاماة.

والمسلسل بطولة هند صبري، إياد نصار، وماجد المصري” وعديد من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يعرض على ثلاث أجزاء، وينتمي لنوعية المسلسلات المطولة ذات الـ 45 حلقة، وكل جزأ يتضمن 15 حلقة.

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