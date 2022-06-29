شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick يتخطى المليار دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick المليار دولار، منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى مليار و 6 مليون و 936 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 520 مليونا و 836 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 486 مليونا و 100 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفي سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

فيلم المهمة المستحيلة في جزئه السابع عاني كثيرا بسبب فيروس كورونا وتوقف أكثر من مرة لكن استأنف كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن مايو الماضي 2021.