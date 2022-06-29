شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تتعافى من كورونا وتنضم لمسلسل "الضاحك الباكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة اللبنانية رزان مغربى التعافى من فيروس كورونا، وتنتظر عمل مسحة خلال هذه الأيام حتى تطمئن من تعافيها تماما كما تستعد لبدء تصوير دورها في مسلسل "الضاحك الباكى"، الذى تعاقدت عليه مؤخرا، من بطولة عمرو عبد الجليل، إخراج محمد فاضل، ويكتبة محمد الغيطى، والذى أنطلق تصويره مؤخرا.

وكان السيناريست محمد الغيطى قد أكد أن مشروع مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتناول تجسيد قصة حياة الفنان نجيب الريحانى تعثر لأكثر من سنة بسبب مشاكل إنتاجية وكان حلمًا بالنسبة له من فترة كبيرة

وأضاف أنه يشكر الشركة المتحدة على تحمسها لهذا العمل باعتباره واحدًا من الأعمال القومية والفنية المهمة خاصة أننا بقالنا حوالى 12 عامًا لا يوجد عمل تاريخى ولا دينى ولا سيرة ذاتية ولا خاص بالأطفال ولا استعراضى، ولكن المتحدة يرجع لها الفضل فى تنفيذ هذه الأعمال الخاصة بذلك وإعادة الرموز التاريخية

كانت قد أعلنت رزان مغربى إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصة ستورى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركتها فى حفل النجم اللبنانى راغب علامة حفله الغنائى فى مصر، حيث قدمت رزان الحفل وهنأته بعيد ميلاده على خشبة المسرح.