شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتعاون مع عبد الباسط حمودة فى أغنية جديدة بعد "ضيعنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون عمر كمال مع النجم عبد الباسط حمودة في أغنية جديدة، بعد النجاح الذي حققاه معا من قبل في أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة.

وكان عبد الباسط حموده، المطرب الشعبى، علق على استقالة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي من منصبه، مؤكدا رفضه لهذه الاستقالة، وتابع قائلا: "بقوله وحياة تربة بنتك ما تستقيل".

وناشد عبد الباسط حمودة الفنان هاني شاكر بالرجوع عن الاستقالة، مشددا على أنه ضد استقالته من نقابة المهن الموسيقية، ووجه عبد الباسط حمودة نصيحة لنجوم المهرجانات الشعبية قائلا: "غنوا راب أحسن".

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قد عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة، ويناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.