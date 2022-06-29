شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: عدم تقديمى الكوميدى تقصير منى وتشرفت بالعمل مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم نضال الشافعى إن عدم تقديمه اللون الكوميدى تقصير منه، خاصة أنه من أصعب الكتابات للشعب المصرى المعروف بـ"ابن نكتة".

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى عمرو خليل ببرناج "فى مصر" الذى يذاع على قناة "سى بى سى" أن مسلسل تامر شوقية الذى قدم فيه الكوميدى يعتز به، وكان من إشراف المؤلف عمرو سمير عاطف وإخراج شريف عرفة، مشيرا إلى أن الحلقات كانت تستغرق مدة طويلة في كتابتها وخروجها بشكل مميز، مضيفا: "أتمنى أن ألاقى الورق المناسب لتقديم الكوميديا".

وأكد نضال أنه يعتز بمسلسل "فرقة ناجى عطا الله" مع الزعيم عادل إمام الذى قال إنه تشرف بالعمل معه، وكان نقلة نوعية في مشواره الفني وبداية تعلق الجمهور به، على حد وصفه.

قال النجم نضال الشافعى إنه حاليا بصحة جيدة بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها. وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى عمرو خليل ببرناج "فى مصر" الذى يذاع على قناة "سى بى سى": "الحمد لله فترة تعبى وضحت لى أصدقاء كثيرين كانوا بيحبونى والحمد لله بدعائهم عدت على خير".

وأكد أنه رأى حبا كبيرا من كل الناس من أصدقائه من الوسط الفني والجمهور، مشيرا إلى أن أهم حاجة الصحة وعمرها ماتتعوض.

وأشار نضال الشافعى إلى أنه مبسوط بالمشاركة في عملين مهمين في موسم رمضان الماضى وهما "ملف سرى" و"دايما عامر".

وتحدث الشافعى عن مسلسل ملف سرى قائلا: "الحمد لله أشكر كل القائمين على العمل الذى يحمل رسالة مهمة جدا، وهى تقديم الشكر والتقدير للقضاء المصرى على ما تعرض له فى السنوات الماضية من أزمات والعمل تحت ضغط، لكنه ظل وسيظل شامخاً كعادته، وهذا ما حمسنى لتقديم هذا العمل".

وقدم مؤخرا نضال الشافعى مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وصلاح عبد الله، ولبلبة، وعمرو عبد الجليلأ، وميرنا نور الدين، وسنتيا خليفة، وكريم عفيفى، إخراج مجدى الهوارى.