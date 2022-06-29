شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: مسلسل "ملف سرى" يحمل رسائل مهمة تخص القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم نضال الشافعى إنه حاليا بصحة جيدة بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها. وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى عمرو خليل ببرناج "فى مصر" الذى يذاع على قناة "سى بى سى": "الحمد لله فترة تعبى وضحت لى أصدقاء كثيرين كانوا بيحبونى والحمد لله بدعائهم عدت على خير".

وأكد أنه رأى حبا كبيرا من كل الناس من أصدقائه من الوسط الفني والجمهور، مشيرا إلى أن أهم حاجة الصحة وعمرها ماتتعوض.

وأشار نضال الشافعى إلى أنه مبسوط بالمشاركة في عملين مهمين في موسم رمضان الماضى وهما "ملف سرى" و"دايما عامر".

وتحدث الشافعى عن مسلسل ملف سرى قائلا: "الحمد لله أشكر كل القائمين على العمل الذى يحمل رسالة مهمة جدا، وهى تقديم الشكر والتقدير للقضاء المصرى على ما تعرض له فى السنوات الماضية من أزمات والعمل تحت ضغط، لكنه ظل وسيظل شامخاً كعادته، وهذا ما حمسنى لتقديم هذا العمل".

وقدم مؤخرا نضال الشافعى مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وصلاح عبد الله، ولبلبة، وعمرو عبد الجليلأ، وميرنا نور الدين، وسنتيا خليفة، وكريم عفيفى، إخراج مجدى الهوارى.

"دايمًا عامر" يناقش قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهى مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان.