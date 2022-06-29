شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا: "بتكلم 3 لغات غير العربى.. وبتلخبط بين السين والصاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنادى مهنا: "لما بتفرج على شغلى بتعلم منه، وأشوف أيه اللى ماعجبنيش وما اعملوش تانى، مثلا أنى بتكلم بسرعة وباخد كورسات".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى: بتكلم 3 لغات غير العربية، وأنا بحاول دلوقتى اتعلم أكتب عربى بس بعرف أقرا بالطبع وبتلخبط بين الصاد والسين، وكمان بغلط بين الذال والزين والظاء، ويمكن تاعبينى علشان ببدأ متأخرة وعمرى ما أخدت دروس عرب ى وأنا صغيرة.

وتابعت: "والدتى كانت فرنساوية، وكانت كل اللغة في البيت بالفرنسية، في الأول كنت بجيب حد يقرألى وأكتب بالفرانكو واحفظ بالحروف الإنجليزية، لكن دلوقتى بقيت أقرأ الاسكريبت بالعربى، وأنا بدأت بالصعيدى وبحبها جدا، وعملت أفراح إبليس ولما حد بيقول كلمة غلط بالصعيدى بترن وكأنها لغتى الأم".