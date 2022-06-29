شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا: 99 % من صور انستجرام فلتر ومش حقيقية وبحاول أبقى ست بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنادى مهنا قبل ما انزل لازم أعمل الفطار، وبعمل غدا بكرة، لو عندى تصوير بحاول أبقى ست بيت.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى: 99 % من الصور على انستجرام فلتر، وكلها مش حقيقية والشكل والرشاقة حاجة مش مهمة أبدا المهم ان البنى أدم يكون مبسوط بنفسه هو من جواه مش مهم رأى أي حد تانى وببقى راضية عن نفسى ومبسوطة لما بحس انى شكلى عاجبنى.

وتابعت: في ناس بتقوللى كان شكلك حلو وانتى تخينة لكن انا مبسوطة بشكلى جدا فمش هتأثر بكلام أي حد، وكنت بتضايق لما أقرأ الكومنتات، وأنا تخينة في ناس كانت تقولى وشك شبه البقرة كنت بزعل جدا وبعيط، وعرفت ارجع ثقتى في نفسى لما خسيت وبقيت راضية عن نفسى، وبقيت ببص في المراية ألاقى نفسى مرتاحة.