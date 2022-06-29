شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح البرومو الرسمى لفيلم العيد "بحبك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى الإعلان الرسمى لفيلمه الجديد "بحبك" الذى يشارك فيه ممثلًا ومؤلفًا ومخرجًا، تمهيدًا لطرح الفيلم يوم 7 يوليو المقبل تزامنا مع عيد الأضحى المبارك .

وينافس تامر حسنى فى موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى يشهد عرض بجانب "بحبك"، أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"عمهم" بطولة محمد أمام ومحمد سلام وهدى المفتى وأيتن عامر وباسم سمرة وسيد رجب وإخراج حسين المنباوى.