شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطالب هانى شاكر بالرجوع عن قرار الاستقالة: خسارة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة أنغام، الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، بالعدول عن قراره واصفة قراره بالخسارة الكبيرة للنقابة وللمطربين ولجميع الموسيقيين.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر: "‏استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم هانى شاكر خسارة كبيرة للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا.. أرجو أن يتراجع عن الاستقالة".



أنغام

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.