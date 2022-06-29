شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تستأنف تصوير دورها فى فيلم "حظك اليوم" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة نجلاء بدر تصوير مشاهدها في فيلم "حظك اليوم" الذى كان يحمل اسم "ليلة غيرعادية" قبل تغييره، وذلك بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المقبل، حيث صورت نجلاء عدد من مشاهدها خلال الفترة الماضية، وحصلت على أجازة ومن المقرر عودتها للتصوير مرة أخرى بعد العيد.

الفيلم بطولة كريم قاسم، نجلاء بدر، هدى المفتى، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى في أولى تجارب بيلى الروائية الطويلة بعد عدة أفلام روائية قصيرة شاركت فى مهرجانات كبرى، وحصدت على جوائز عديدة، تدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدى أكشن، خلال ليلة واحدة يمر خلالها الأبطال بمغامرات وأحداث مثيرة،

يذكر أن نجلاء بدر قدمت في شهر رمضان الماضى، مسلسل "بابلو" تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمود حجازى، حسنى شتا، غفران، دارين حداد، أمينة مغربى، ساندى على، دنيا سامى، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.

وتنتظر نجلاء بدر استئناف تصوير فيلم "الملحد" خلال الفترة المقبلة، بعد توقفه لاشتغال الابطال بأعمالهم الرمضانية الأخيرة، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي.