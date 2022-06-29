شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير يخضع لعملية جراحية فى القلب.. وابنته تعلق: ادعوا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفنان حمدى الوزير عملية جراحية في شرايين القلب خلال الأيام المقبلة، كما أكدت نجلته مى في تصريحات لـ"الخليج 365" وتطلب من جمهوره الدعاء له.

وعلقت مى حمدى الوزير على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: "يا رب اشفي أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك، أرجوكم دعواتكم ليه هيعمل عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب، اللهم عافيه واشفه شفاء تاما لا يغادر سقما وبارك فى عُمره وصحته".

وأضافت: "شكرا ألف شكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك، والفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل من أول لحظة يا حبيبتى، وأستاذ إيهاب فهمى، أستاذ أحمد سلامة وكل أعضاء مجلس النقابة، شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي".



