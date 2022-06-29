شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حذف "بنت الجيران".. شاكوش وعمر كمال يعتذران لأصحاب "حاجة مستخبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من إعلان الملحن مدين حذف أغنية "بنت الجيران" على خلفية تصريحات حسن شاكوش التي قال فيها إن أغنية "حاجة مستخبية" المأخوذ عنها "بنت الجيران" مسروقة من أغنية تركية وليست مصرية خالصة، قدم كل من شاكوش وعمر كمال اعتذرات لأصحاب الأغنية.

وقدم حسن شاكوش اعتذارا للملحن محمد مدين والفنان محمد حماقى عما بدر منه خلال حلقته التليفزيونية وقال فى فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" إنه لا يحب المشاكل وطيلة عمره لم يدخل فى أى مشكلة فنية مع زميل، وما حدث هو خطأ فى المعلومات.

وأضاف شاكوش أنه لم يقصد التقليل من أصحاب الأغنية، قائلا: "كل الوسط الفنى إخواتي، وأستاذ محمد حماقى، ومدين أخويا".

كما اعتذر عمر كمال لصناع أغنية "حاجة مستخبية" بعد التصريحات التي جاءت على لسان صديقه حسن شاكوش، وكتب عبر حسابه على موقع فيس بوك: "كل الاحترام ليك وكل صناع العمل المحترم يا مدين، وأنا تواصلت معاك كتير في بداية الأغنية وبعتلك الفيديو فعلًا.. ودي أغنية ضافت لينا كتير جدًا وكانت سبب كبير فى انتشارنا، وأنا بتأسف ولكم كل الاحترام".

كان قد أعلن الملحن مدين حذف أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، والتى كانت قد حققت ملايين المشاهدات خلال 3 سنوات، حيث يتشابه إلى حد كبير لحن أغنيتى "بنت الجيران"، و"حاجة مستخبية"، حيث غنى حماقى الأخيرة فى عام 2014، وحققت أيضا نجاحا كبيرا.

وأضاف مدين: "شاكوش تعمد الإساءة لى ولكل صناع الأغنية الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد إبراهيم والفنان محمد حماقى مع العلم أنه اعتذر لى بالفيديو اللى عملوه هو وعمر كمال وتدخل الفنان محمد حماقى للصفح عنه هو اللى خلانى ما اكملش فى إجراءاتى القانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم والتمسنا عُذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والمُلحن والناشر.. بس المرة دى بعد تعمد اتهامى بالباطل والتدليس أنا هاخد كل الإجراءت القانونية الرسمية ضده ومش هسيب حقى الأدبى والضرر الذى وقع عليا أمام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسُمعتى الفنية وتشويه صورتى كملحن أعماله تترجم للعالمية ومنهم تركيا للفنانة إيبرو ياشار وترجمة الاغنية بشكل رسمى وبالأوراق الرسمية".