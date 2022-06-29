محمد عبده يكشف سبب رفضه احتراف ابنه الغناء

محمد الفلاح - الأربعاء 29 يونيو 2022

ردّ النجم محمد عبده بعفوية على مجموعة من الأسئلة حول حياته الشخصية وحفلاته والكثير من الموضوعات الأخرى خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" الذي تقدّمه الإعلامية سارة دندراوي على قناة "العربية".



ورداً على سؤالٍ حول أول ظهورٍ لابنه عبدالرحمن في برنامج "ليالي رمضان"، ومدى رضاه عن دخوله عالم الفن، قال بأسلوب مفاجئ: "أنا حرّ"، لافتاً إلى أن ما حصل على المسرح "لم أكن أعلم به".

وأكد أنه يرفض دخول ابنه عبدالرحمن مجال الفن، إذ قال: "غضبت جداً لظهوره في البرنامج. أنا أحب أن أدخر عبدالرحمن لمستقبله وأسرته وعمله فقط. صحيحٌ أنه متذوق للفن، ويجيد العزف على البيانو، وصوته جميل، لكن كمطرب لا أبداً".

وأضاف: "صوت ابني جميل، يشبه صوتي وهذا سببه الجينات التي يحملها مني، لكن لا أريده أن يعمل في هذه المهنة، وأنا حر".

وبادرته المذيعة بسؤالٍ جريء: هل غضبت منه؟ فأجاب: "نعم غضبت، ورضيت عنه بعد أن اعتذر مني، وأخبرني بأنه لن يكرر ذلك مرة أخرى".