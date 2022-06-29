قصي خولي يُحدث ضجة بطريقته في الاحتفال بهذه المناسبة

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

بطريقته العفوية، احتفل النجم السوري قصي خولي بانتهاء تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل "من... إلى"، والذي يستعد لعرضه قريباً على منصة "شاهد".



وشارك خولي متابعيه عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابه في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس انتهاء تصوير مسلسله الجديد ظهر فيه وهو يرقص مع فريق العمل مؤدياً حركات رشيقة كشفت قدراته المميّزة في رقص الدبكة، وهو ما نال إعجاب الآلاف من محبيه.

وأرفق قصي المقطع بتعليق كتب فيه: "احتفالات بآخر يوم تصوير بعد 6 شهور، مسلسل (من... إلى)".

كما حرص قصي على الترويج لعمله الجديد من خلال نشر صورة له من كواليس التصوير ظهر فيها وهو يتابع أدق التفاصيل خلف الكاميرا، وعلّق عليها قائلاً: "مسلسل ""من.. إلى" قريباً على منصة "شاهد"، الشراكة ومتعة العمل والمحبة التي تجمع فريق العمل لـ 6 اشهر تجعلك تواقاً لتجربة ومشاركة مشاعر وأحاسيس مَن هم مسؤولون عن توصيل مهنتك إلى الجمهور. شكراً لكل طاقم العمل الأحباء والأخوة على جهودكم".

ويشارك قصي في بطولة المسلسل الجديد النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا بعد نجاحهما من خلال مسلسل "لا حكم عليه"، الى جانب: وسام صليبا، فادي أبو سمرا، رواد عليو، ناهد الحلبي، إيهاب شعبان وغيرهم، والعمل من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري.