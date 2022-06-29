شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تطرح "نمت ننة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة روبى أحدث أغنياتها بعنوان "نمت ننة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

وتشارك روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.