شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت وأمير المصري وآدم الشرقاوي أبطال مسلسل "مجنونة بيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الثلاثي مريم الخشت وأمير المصري وآدم الشرقاوي البطولة فى مسلسل "مجنونة بيك" الذي يُعد أول مسلسل غنائي استعراضي مصري، وهو أول بطولة مطلقة لمريم في الدراما إلى جانب أمير المصري وآدم الشرقاوي، والمسلسل هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي " Crazy Ex-Girl Friend".

المسلسل من بطولة أمير المصري، آدم الشرقاوي، انتصار، إنجي كيوان، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات.

وفي سياق متصل يلعب أمير المصري شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد وهو في مقتبل عمره، في المسلسل العالمي The Crown حيث يشارك ضمن أحداث الموسم الخامس.

ويعتبر مسلسل The Crown واحدًا من أعظم المسلسلات في تاريخ الدراما، حيث حصد 138 جائزة من بينها 21 جائزة برايم تايم، وحاصل على تقييم 8.6 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات IMDb، كما يحتل المرتبة 101 ضمن أفضل 250 مسلسل وفقًا لتقييمات الجمهور، وتدور أحداثه في عهد الملكة إليزبيث الثانية حيث يتتبع الكثير من الأحداث السياسية والرومانسية التي شكّلت القرن الواحد والعشرين.

نافس أمير في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار3، والذي يعتبر أحد أنجح الأعمال الدرامية خلال الموسم، كما نافس أيضًا في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا.

ولأمير المصري العديد من النجاحات العالمية، من بينها اختياره من قبل موقع The Playlist ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلي عن فيلم Limbo في عام 2021، كما اختاره الناقد البريطاني الأشهر بيتر برادشو ضمن قائمته لأفضل الممثلين خلال هذا العام، وذلك في مقال نشره عبر موقع The Guardian، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي