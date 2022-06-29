شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباسط حموده لهاني شاكر: "وحياة تربة بنتك ما تستقيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق عبد الباسط حموده، المطرب الشعبى، على استقالة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي، مؤكدا رفضه لهذه الاستقالة، وتابع قائلا: "بقوله وحياة تربة بنتك ما تستقيل".

وناشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء ، هاني شاكر بالرجوع عن الاستقالة، مشددا على أنه ضد استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية".

ووجه عبد الباسط حمودة نصيحة لنجوم المهرجانات الشعبية قائلا: "غنوا راب أحسن".

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قد عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة، ويناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.