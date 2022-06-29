شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 10 أفلام فى المرحلة الأولى لما بعد الإنتاج بصندوق مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن انطلاق المرحلة الثالثة لصندوق البحر الأحمر، بدعم لصانعي الأفلام يصل إلى 500 ألف دولار للفيلم الواحد، وتتطلع المرحلة الثالثة لدعم مشاريع المخرجين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا، احتضانًا لجيل جديد من صانعي الأفلام دون نسيان المخرجين المخضرمين، لتجسيد أعمالهم من مرحلة النصّ السينمائي إلى عرض على الشاشة.

ويشجع صندوق البحر الأحمر الأفكار الجريئة والمبتكرة التي تسرد مجموعة غنية ومتنوعة من المواضيع تهدف إلى تعليم وتثقيف وترفيه الجمهور العالمي، حيث يستقبل الصندوق الأفلام في فئتها الروائية والوثائقية والحلقات والرسوم المتحركة من جميع المتقدمين، بالإضافة إلى الأفلام الروائية القصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة للمخرجين السعوديين، وتأتي الأفلام الروائية والوثائقية من كل من فلسطين والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية ولبنان ورواندا وبِنين واليمن وتونس.

ومن ضمن الأعمال المختارة، دعم صندوق البحر الأحمر الفيلم الروائي الطويل "أشكال" للمخرج التونسي يوسف الشابي، وهو الفيلم الذي تم اختياره للعرض العالمي الأول في الدورة الـ54 ضمن مسابقة "نصف شهر المخرجين" التي تقام على هامش مهرجان كان في الفترة الواقعة بين 17 إلى 28 مايو، وتدور أحداث الفيلم في حدائق قرطاج، إحدى ضواحي تونس والتي توقف بنائها الذي بدأه النظام السابق في بداية الثورة. يتتبع الفيلم اثنين من رجال الشرطة، فاطمة وبطل، اللذان يعثران على جثة محترقة في إحدى الأراضي. ومع استئناف البناء ببطء، يصطدمون بهذا اللغز الغامض، وعندما يتكرر الحدث، تتداعى الأحداث بطريقة غريبة يأخذ معها التحقيق منعطفًا مثيرًا.

وشملت القائمة أيضاً فيلم "عبد" للمخرج الأفغاني منصور أسد الذي ولد ونشأ في السعودية، وهو أول فيلم محلي يتم تمويله لمرحلة مابعد الإنتاج، وقد تم اختياره لتقنياته التجريبية في صناعة الأفلام وترويجه لموجة جديدة من الصناعة الإبداعية في المملكة العربية السعودية. وتحتفي القائمة أيضاً ولأول مرة بفيلم يمني تحت عنوان المرهقون" وذلك للمخرج عمرو جمال، حيث يعد أول فيلم يمني يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقد نجح للوصول إلى قائمة الفائزين بدعم صندوق البحر الأحمر لمرحلة مابعد الإنتاج.

وتعليقًا على هذه المناسبة؛ قال رئيس مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي: "يفخر صندوق البحر الأحمر بدعمه للعديد من المخرجين والمنتجين، حيث ساهم العدد الكبير والمثير منهم عبر أعمالهم المختارة في استقطاب وجهات النظر الإبداعية الجديدة للمنطقة من خلال تقديمهم لقصصهم الجريئة، الأمر الذي يشي بانطلاقة حقيقية تزدهر فيها صناعة الأفلام، لذا من المشجع أن نرى حرص العديد من صناع الأفلام على ترك بصمتهم الروائية، ويكمن دورنا في رعاية ودعم هذا الحراك السينمائي الرائع".