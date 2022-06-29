شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية ناصر القصبي "بخصوص بعض الناس" تختتم عروضها السبت بموسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم جدة بالسعودية، يوم السبت المقبل، آخر عروض مسرحية الفنان السعودي ناصر القصبي بعنوان "بخصوص بعض الناس"، ويشارك ناصر القصبي في البطولة كل من عبد العزيز السكرين وريماس منصور وإلهام علي وحبيب الحبيب، وهي من تأليف خلف الحربي، وإخراج محمد الحملي.

مسرحية "بخصوص بعض الناس" مسرحية اجتماعية كوميدية يستعرض من خلالها الفنان ناصر القصبي، ونخبة من النجوم، صورا متناقضة من حياة اليومية بتحدياتها المختلفة في قالب كوميدي خفيف.

وشهد المسرح العربي بمنطقة سيتي ووك، ضمن فعاليات موسم جدة تقديم عدد من الأعمال المسرحية منها مسرحية "سوبر ماركت" من بطولة الفنان حسن البلام والتي تدور قصتها حول قيام مجموعة من الأشخاص بدخول سوبر ماركت ومن ثم توالت هناك الأحداث المشوقة بطابع كوميدي.

كما عرضت مسرحية "حبيبتي من تكون" وتدور المسرحية حول حياة العندليب عبدالحليم حافظ ومشواره الفني وأهم المحطات في حياته.

فيما شهد الموسم عرض مسرحية "عائلة تس" من بطولة مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ومحمد سلام، وشيماء سيف، وسليمان عيد، ومصطفى البنا، ودانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا.

وقصة المسرحية تدور حول عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، مهددة بالتفكك بسبب تصرفات الأب وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف، وقد شهدت إقبالاً جماهيريا من جميع الأعمار.

كما عرضت مسرحية "الثلاجة" التي تدور قصتها في قالب كوميديا اجتماعية مليئة بالضحك تحكي قصة لصّين يدخلان إلى مغسلة الموتى لسرقة أعضاء الجثث بقصد التكسب من وراءها ولكن ما إن يدخلان إلى هناك حتى تحدث المفارقات التي تقلب حياة اللصّين رأساً على عقب، ويشارك في بطولة المسرحية الممثل عبد الناصر درويش، ومبارك المانع، وهند البلوشي، والعديد من نجوم الكوميديا الخليجية.

ومن المسرحيات الكوميدية كذلك مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وضحى نصر الدين، وعلي المصري، وآلاء علي، وصميدة، وتدور أحداث المسرحية حول لغز يحاول الجميع حله بطريقة طريفة.



العروض المسرحية المشاركة فى موسم جدة



العروض المسرحية المشاركة فى موسم جدة



العروض المسرحية المشاركة فى موسم جدة



العروض المسرحية المشاركة فى موسم جدة



العروض المسرحية المشاركة فى موسم جدة



العروض المسرحية المشاركة فى موسم جدة



العروض المسرحية المشاركة فى موسم جدة