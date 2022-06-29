شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر: اتعرض عليا دورين قبل "مروان" فى "ريفو" ومشاهد المصحة مرهقة نفسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان صدقى صخر، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "ريفو" وكواليس العمل، حيث قال فى حواره مع ”الخليج 365”، فى البداية اتعرض عليا دور غير دور مروان الذى قدمته، وبعتولى الورق ولقيته مبهر وفى عناصر نوستاليجا حلوة وفكرة المزيكا جذبتنى جدا بس الدور مفيهوش ارتباط بالمزيكا، وانا بحب المزيكا، وبعديها بأسبوعين عرضوا عليا دور غيره بس مش مروان وبعدها بيومين عرضوا عليا دور مروان ".

وتابع صدقى صخر:"عجبنى دور مروان جدا مليان عواطف وابعاد نفسية ودور جذاب، وحسين بأنى محظوظ بالدور ده، وأعتقد لما اتعرض عليا الدور الأول مكنوش كلهم عارفين انى بعرف العب مزيكا بس لما حصل مناقشات حد زى أمير عيد عارف انى بلعب مزيكا من زمان أكيد كان له دور في اختيار شخصية مروان ليا، وفريق عمل المسلسل تفاجئوا واحنا بنصور انى بتقن المزيكا مش هاوى".

وعن صعوبات التصوير قال صدقى صخر: "من الحاجات الصعبة اننا كنا بنصور في الشتاء وكان في أيام بنصور فوق سطح منزل وكان الجو بارد جدا، لكن رغم اننا متعذبين من البرد إلا أننا مبسوطين اننا مع بعض، والمشاهد الصعبة كانت مشاهد المصحة كانت مرهقة نفسيا والتحضير لها كان متعب بس ده التحدى اللى بنحب يكون موجود في الأدوار".

مسلسل "ريفو" مكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل، وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقى.















