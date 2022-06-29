شكرا لقرائتكم خبر عن درة تنعى هشام رستم.. وتعلق: ممثل وفنان كبير وقلبه طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة درة الفنان التونسى هشام رستم الذى وافته المنية اليوم وعلقت قائلة على صفحتها على الفيس بوك: "يالها من أخبار حزينة غير متوقعة قابلته من 4 أيام في المرسى لا يزال راقيا بعد تبادل حار جدا قلت له كنت ذاهب للقيروان.. ممثل وفنان كبير وقلبه الطيب السلام لروحك" .





ويُعد الراحل من بين أهم نجوم السينما والتلفزيون في تونس، حيث شارك خلال مسيرته الفنية في أبرز الأعمال السينمائية التونسية.

وشارك الفقيد في عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التونسية والعالمية، ومن أهم أفلامه صفائح من ذهب وصمت القصور والسيدة والتلفزة جاية وزهرة حلب الذي يُعد من بين آخر أعماله السينمائية (سنة 2016).

وللتلفزيون في مسيرة الفقيد نصيب كبير، حيث شارك في أبرز المسلسلات الرمضانية منذ التسعينات ومن بينها الناس حكاية وحسابات وعقابات ويوميات إمرأة وتاج الحاضرة ونجوم الليل وأولاد مفيدة ومشاعر، كما شارك في عدة أعمال مسرحية.

وأسّس هشام رستم في 2017 مهرجان الموسيقى الصوفية ''روحانيات'' التي انتضمت أولى دوراته في جهة نفطة من ولاية توزر بالجنوب التونسي.