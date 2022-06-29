شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف عن بوستر أغنيته الجديدة "وسع وسع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانيه "وسع وسع" بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، إذ كشف منذ قليل عن البوستر الرسمي للأغنية الذي يظهر خلاله بشعر أبيض .

"وسع وسع" من ألحان أحمد سعد و كلماته بالاشتراك مع مصطفى حدوتة وتوزيع إيهاب كلوبيكس، ومن المقرر أن تطرح على منصات السوشيال ميديا وموقع يوتيوب أول أيام عيد الأضحى المقبل .

كان قد تصدر اسم الفنان أحمد سعد الأيام الماضية محركات البحث والتريند آخرها الانتقادات التى واجهها سعد بعد قيامه بتصوير فيديو أمام الكعبة ظهر فيه وشم على ذراعه، كما اعتقد البعض أن السبحة حول معصمه عبارة عن "حظاظة"، ورد أحمد سعد على هذا الهجوم بقوله: لجأت للوشم لإخفاء آثار جرح وخياطة فى دراعى بعد ما الكل كان بيسألنى عن العلامة دى واللى بتظهر فى كل الصور.

أما السخرية التى طالته بسبب رقصته الشهيرة "صدقينى لو بإيدى" فقد كانت بالنسبة له بداية اقتحامه لعالم التيك توك قائلا: "أغنية سايرينا يا دنيا نزلت وقت نجاح الغزالة رايقة وفى الأول لم تحصل على نسبة استماع كبيرة لوعشان كدا قولت لازم أدعمها بفكرة رحت داخل تيك توك وعملت الرقصة دى".