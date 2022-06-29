شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى: اتصدمت من استقالة هانى شاكر وربنا يقدرنا على رجوعه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على قرار استقالة الفنان هانى شاكر عن رئاسة نقابة المهن الموسيقية قائلا: اتصدمت من قرار الاستقالة، ولا أحد يختلف على أنه قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية كبيرة، وربنا يقدرنا على رجوعه لهذا القرار.

وأضاف في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 أنه لم يحضر المؤتمر الذى انعقد أمس مع كل من عازف الإيقاع سعيد الارتيست والمطرب حسن شاكوش، لأنه لا يحب أن يكون مشاهدا ولكن يحب أن يكون شخصا متفاعلا.

وأعرب عن استيائه مما حدث أمس في المؤتمر قائلا: لم أكن أتوقع أن يحدث كل هذا، وأنا شخصيا زعلان جدا، وكنت أتمنى أن يكون النقاش هادئا.

وقال إنه يعلم جيد أن الفنان هانى شاكر حالته النفسية سيئة، وإن شاء الله قادرون على رجوعه لقرار الاستقالة.

وأعلن هانى شاكر، استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربي لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله في الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات في الفترة المقبلة.

وأشار هاني شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد في عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.

وكان طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، قد اعرب عن حزنه الشديد بعد إعلان هانى شاكر استقالته من منصب النقيب، وقال لـ"الخليج 365": "نحن نعيش حالة حزن داخل نقابة المهن الموسيقية وأيضا على المستوى الشخصى، لأن الفنان هانى شاكر قيمة كبيرة جدا، وأنا قلت للموسيقيين في إحدى المداخلات بأن يحافظوا على القيمة الكبيرة دى عشان لو مشى مش هيلاقوا حد يسد الفراغ اللى هيسيبه ولأن مفيش نص اسم من هانى شاكر ممكن يوازيه".

وأضاف طارق مرتضى: "أنا عمرى الصحفى 30 سنة وطوال مشوار عمرى ما شُفت صحفى انتقد هانى شاكر، ولا شُفت هانى شاكر غنى أغنية وحشة أو عمل لحن وحش، وبيحب يحافظ على مظهره، وعمره ما اتخانق مع فنان وطول عمره بيحافظ على اسمه وكلمته وفنه وموسيقاه وعلاقته بالناس، وعمره ما كان محل انتقاد وييجى بعد كل ده يشوف تعدى بالشكل ده، بصراحة عنده حق يفكر لو لحظة في تاريخه إنه ياخد خطوة زى خطوة الاستقالة".

وأضاف طارق مرتضى: "أنا كلمته في التليفون من شوية وقلتله الكلام ده وقلتله فكر في تاريخك اللى صنعته، وإوعى تنسى إن لو في واحد من 30 ألف موسيقى زعلك، ففيه 30 ألف موسيقى وأسرهم عالقين في رقبتك، عملت لهم كتير وحققت لهم الكثير من 2015 وما زالوا منتظرين منك الكثير، فأتمنى تكون استقالة انفعالية ويمكن التفكير فيها وإعادة الحسابات من جديد، لاستكمال الطموح الموسيقى للأسرة الموسيقية".