شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف إمام: أرفض استقالة هانى شاكر ولم أوقع على تصريح شاكوش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أنه زعلان على قرار استقالة نقيب الموسيقيين هانى شاكر من منصبه، مشيرا إلى أنه فنان وقامة وتاريخ كبير.

وكشف عن موقفه من التصريح الذي حصل عليه مؤدو المهرجانات حسن شاكوش منذ أيام، وعلق قائلا: رفضت التوقيع عليه، وطول عمرى أرفض حصولهم على تصريح، والبلد مليانة فنانين كبار".

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربي لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله في الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات في الفترة المقبلة.

وأشار هاني شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد في عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.

وكان طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أعرب عن حزنه الشديد بعد إعلان هانى شاكر استقالته من منصب النقيب، وقال لـ"الخليج 365": "نحن نعيش حالة حزن داخل نقابة المهن الموسيقية وأيضا على المستوى الشخصى، لأن الفنان هانى شاكر قيمة كبيرة جدا، وأنا قلت للموسيقيين في إحدى المداخلات أن يحافظوا على القيمة الكبيرة دى عشان لو مشى مش هيلاقوا حد يسد الفراغ اللى هيسيبه ولأن مفيش نص اسم من هانى شاكر ممكن يوازيه".

وأضاف طارق مرتضى: "أنا عمرى الصحفى 30 سنة وطوال مشوار عمرى ما شُفت صحفى انتقد هانى شاكر، ولا شُفت هانى شاكر غنى أغنية وحشة أو عمل لحن وحش، وبيحب يحافظ على مظهره، وعمره ما اتخانق مع فنان وطول عمره بيحافظ على اسمه وكلمته وفنه وموسيقاه وعلاقته بالناس، وعمره ما كان محل انتقاد وييجى بعد كل ده يشوف تعدى بالشكل ده، بصراحة عنده حق يفكر لو لحظة في تاريخه إنه ياخد خطوة زى خطوة الاستقالة".

وأضاف طارق مرتضى: "أنا كلمته في التليفون من شوية وقلتله الكلام ده وقلتله فكر في تاريخك اللى صنعته، وإوعى تنسى إن لو في واحد من 30 ألف موسيقى زعلك، ففيه 30 ألف موسيقى وأسرهم عالقين في رقبتك، عملت لهم كتير وحققت لهم الكثير من 2015 وما زالوا منتظرين منك الكثير، فأتمنى تكون استقالة انفعالية ويمكن التفكير فيها وإعادة الحسابات من جديد، لاستكمال الطموح الموسيقى للأسرة الموسيقية".