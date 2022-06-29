شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى بعد تقديمه "الرهان": المسرح بمثابة التمارين الرياضية للممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان أحمد الرافعى العرض المسرحى"الرهان" علي مسرح النهار، وذلك اليوم وغدا في تمام الساعة الثامنة مساءً، وقال الرافعى لـ"الخليج 365" إن العرض يدور حول قصة قصيرة كتبها تشيكوف تدور حول رهان قام بين رجل مصرفى، ومحامى شاب، فهذا المحامي متبني فكرة مازلنا نسمع عنها ليومنا هذا وهي إلغاء عقوبة الإعدام لأنه أمرغير إنسانى، ويتصور أن حكم المؤبد هو الأنسب وهنا يعترض الصراف الذي يري أن حكم المؤبد هو أقسي من حكم الإعدام.

وتابع الرافعي: ومن هنا بدء الرهان بين المحامي والمصرفي أن يمكث المحامي في السجن 15 عاماً مقابل جزء من ثروة المصرفى، وتدور الأحداث خلال الخمسة عشر عاماً وكيف مرت عليهما وكان المسموح للمحامي به هو الموسيقي والكتب فقط وزيارة مرة واحدة كل شهر فنريد ماذا فعلت فيه الموسيقي والخلوة والقراءة.

وأضاف الرافعي: قدمت نفس العرض من قبل خلال مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وحصل علي العديد من الجوائز كما شاركت به في المهرجان القومي للمسرح وحصل أيضا علي الجوائز، وبالتأكيد هناك بعض التغيرات في العرض وحاولنا التغلب علي المشاكل التي واجهتنا، كما غيرت الشكل البصرى للعرض، من حيث الديكور ويعتبر عرض المسرحية في مسرح النهار هي الخطوة السابقة لفتح موسم له بالمسرح القومي قريباً.

وكشف الرافعي أنه كان يؤدي دور في العرض بجانب إخراجه عندما عرض بمهرجان النقابة وذلك عندما أعتذر الممثل قبل العرض بأيام مما أضطره للتمثيل في العرض وهذا الأمر لا يحبه، وعندما أتيحت الفرصة أن يقدموا العرض مرة أخري لم يجد أنسب من الفنان هانى الطمباري لتقديم الدور.

وأكد الرافعي أن سبب تمسكه بالمسرح وعمله به رغم نجاحه علي مستوي الدراما أن المسرح هو سبب نجاحه في الدراما وتعلم هذا من أساتذته يحيي الفخراني ونور الشريف الذين كانوا حرصين دائما علي الانخراط في تجربة مسرحية كل عام أو عامين فممارسة المسرح بمثابة التمارين الرياضية بالنسبة للممثل فهي التي تجعل لياقته دائماً جيدة.

عرض الرهان بطولة عابد عناني، هاني الطمباري، تيسير عبد العزيز، نانسي نبيل، ياسر أبو العنين، مكياج إسلام عباس، إعداد موسيقي محمد خالد، ديكور فادي فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، مساعدا الإخراج علي دياب وفادي باسم، مخرج منفذ محمد ممدوح.