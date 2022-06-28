تعرف على "ستايلست" عمرو دياب الخاص وسر إطلالة "اللوك الجديد"

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

حالة من الجدل أثارتها إطلالة الفنان المصرى عمرو دياب في "بوستر" أغنيته الجديدة "اللوك الجديد" والتي من المتوقع طرحها قريبًا عبر تطبيق "أنغامي".



ظهر عمرو دياب في الصورة بملابس بيضاء اللون ، حيث ارتدى "كارديجان" من خامة Fishnet نسبة للشبك بأكمام واسعة وطويل ، كما ارتدى بنطلون أبيض وظهر حافي القدمين .

كعادته من حين لآخر يظهر عمرو دياب بإطلالات تثير الجدل بين جمهوره ، وفي عصر السوشيال ميديا امتد هذا الجدل لشريحة أكبر وهم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي .

ليس جديدًا على الهضبة أن يثير الجدل وربما الإعجاب باطلالاته ، فالجيل الذي عاصره في مراحله المختلفة يعرف جيدًا ، كيف كان بوستر "ألبوم" عمرو دياب حدثًا تتحدث عن الصحف والمجلات .

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه دائمًا ، من هو منسق ملابس عمرو دياب؟ وهل يستعين بستايلست خاص ليختار له الإطلالة المناسبة لكل ألبوم؟

الحقيقة التي لايعرفها الكثيرون أن عمرو دياب هو "ستايلست" نفسه ، ولا يتدخل في اختياراته للملابس وتسريحة الشعر أحد ، وهذا منذ بداياته الفنية وحتى الآن.

مصدر مقرب من عمرو دياب كشف لـ FilFan كواليس الإطلالة الجديدة التي ظهر بها على بوستر أغنيته "اللوك الجديد"، حيث اختار عمرو دياب هذه الإطلالة بنفسه لتكون ملائمة للأجواء الصيفية للأغنية ، بالإضافة إلى عنوان الأغنية نفسه وهو "اللوك الجديد" ، وبالتالي فالمعادل البصري للأغنية لابد أن يكون معبرًا عنها وبجرأة أكبر .

أما طبيعة الصورة ومكان تصويرها فتما بالاتفاق بين عمرو دياب ومصوره الخاص كريم نور والذي بدأ تعاونه معه منذ عام 2007 وتحديدا في ألبوم "الليلادي" والذي يعد غلافه الأجرأ في مسيرة الهضبة حيث ظهر لأول مرة عاري الصدر والكتفين على أحد أغلفة ألبوماته ، وأثار جدلا كبيرًا على جرأته وقتها .

في حديث سابق تحدث كريم نور عن كواليس تصوير هذا الغلاف حيث تم تصويره في حديقة منزل عمرو دياب بالطريق الصحراوي ، وخلال التقاط عدة صور مختلفة لعمرو باطلالة رياضية طلب من كريم نور أن يصوره صورة واحدة وهو عاري الصدر على سبيل التجربة ، والمفارقة أنه من بين كل الصور اختار هذه الصورة تحديدًا لتكون غلاف الألبوم .

مخترع نظرية الصدمة والهوية يعرف عمرو دياب جيدًا كيف يصنع هوية خاصة لأغانية بداية من الموسيقى ووصولًا إلى الصورة ، وهو ما يظهر بوضوح في طبيعة صور أغانيه وألبوماته .

الألبومات الصيفية دائمًا تظهر صورها في أماكن مفتوحة، وبملابس جريئة مبهجة وألوان فاتحة، مثل "معدي الناس" و "ليلي نهاري" و " ، أما الألبومات الشتوية فأغلب أغلفتها هادئة يغلب عليها اللون الأسود والملابس الكلاسيكية مثل غلاف ألبوم "كمل كلامك" .

لا أحد ينسى إطلالة عمرو دياب في ألبوم "أيامنا" عندما ظهر بموضة "سوالف" الشعر الطويلة ، والحزام المرصع بالكباسين الجلد السوداء ، ولا إطلالته المبهرة في أغنية "نور العين" حيث حول تسريحة الشعر إلى موضة يقلدها الشباب ، وبالطبع يتذكر جيل الألفية بلوفر "تملي معاك" الذي أصبح أيقونة تكشف لأي مدى نجح عمرو دياب في استخدام الهوية البصرية كوسيلة لتسويق أغانيه وابقائها في ذاكرة الجمهور.