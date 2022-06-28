تامر حسني يبكي ويعترف بحب فتاتين في الإعلان الثاني لـ "بحبك"

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

كشف النجم المصرى تامر حسني عن الإعلان الرسمي الثاني لفيلم "بحبك"، المنتظر طرحه في دور العرض السينمائي بتاريخ 7 يوليو المقبل.



يكشف الإعلان عن وقوع الشخصية التي يقدمها تامر حسني في الفيلم في معضلة عاطفية، هي مشاعر الحب التي تسيطر عليه تجاه فتاتين في نفس الوقت (هنا الزاهد وهدى المفتي)، ومحاولته لتحديد موقفه.

ويظهر الإعلان أجواء تمزج بين الرومانسية والمواقف الكوميدية، التي تصل لدرجة المقالب بين تامر حسني وأبطال الفيلم.

وإلى جانب العديد من اللحظات المرحة، كشف الإعلان عن لحظات حزن وألم سيتعرض لها أبطال الفيلم بسبب هذه الأزمة العاطفية.

ومن الأشياء التي كشف عنها الإعلان الثاني أغنية لتامر حسني عن الزواج تقول كلماتها : "لأن الحلال أجمل سأنتظر، رغم إني مش قادر أصبر وبحتضر، رغم العادات والحاجات هنجز وهختصر، هتجوزك هتجوزك وسوف ننتصر".

وينتهي الإعلان بسؤال يلخص على لسان تامر حسني السؤال الذي تطرحه أحداث الفيلم : هل حب العمر هو أول حب في العمر، أم الحب الذي نكمل معه العمر؟

وفيلم "بحبك" أحد أفلام موسم عيد الأضحى، ويخوض تامر حسني من خلاله تجربة الإخراج السينمائي للمرة الأولى، وذلك بجانب لعب دور البطولة وكتابة الفيلم، فيما تتولى شركة "تامر حسني للإنتاج" للمنتج حسام حسني المشاركة في إنتاج العمل مع شركات سينرجي، سكاي ليميت وفيلم سكوير، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني ومدحت إسماعيل.