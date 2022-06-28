وفاة الفنان الكويتي سعود بدر الشمري

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

توفي اليوم الثلاثاء 28 يونيو/حزيران الجاري، الفنان الكويتي سعود بدر الشمري، بعد معاناة مع مرض السكري، وفق ما أفاد الممثل الكويتي أحمد عبدالله.



وأعلن الإعلامي الكويتي مفرح الشمري رئيس قسم الفن في جريدة الأنباء الكويتية، على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وفاة الممثل الكويتي سعود بدر الشمري في أحد مستشفيات العاصمة بعد صراع مع المرض.

وقال أحمد عبدالله، وهو أيضا مدير إنتاج، في تصريح خاص لوسائل إعلام، إن سعود الشمري عانى عدة مرات من الإصابة بالجلطات بسبب مرض السكري، وأن وفاته كانت لهذا السبب.

وقال الصحفي الكويتي مفرح الشمري، رئيس قسم الفن في جريدة الأنباء المحلية، في منشور على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”الممثل سعود بدر اليوم توفي بعد صراع مع المرض، ولأنه ممثل على قد حاله محد ذكره من ربعه الفنانين اللي شارك معاهم في أعمال درامية كثيرة“.

وانتقد الصحفي الكويتي، عبر حسابه على إنستغرام عدم ظهور أي نعي للممثل الراحل من قبل زملائه في الوسط الفني، رغم وجود عدد من الأعمال الفنية الهامة التي شارك فيها.

وعلق مفرح الشمري في منشوره: "الممثل سعود بدر اليوم توفي، بعد صراع مع المرض، ولأن ممثل على قد حاله، محد ذكره من ربعه الفنانين اللي شارك معاهم في أعمال درامية كثيرة، مثل ( عمر الشقا) و( الحب اللي كان) و( فريج صويلح ) و( باب الفرج) وغيرهم.. الله يرحمك بوعزيز".

وانتقد "عيسى القلاف" عدم مشاركة الفنانين في نعي سعود بدر: "للأسف الممثل اللي على قد حاله وشارك بأعمال درامية كثيرة ما يذكرونه الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى".

ونعاه الإعلامي طلال خليفة: ”الله يرحمه ويغفر له فنان محترم وملتزم وصاحب ملقى وصاحب ابتسامة اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك“. ونعته الفنانة البحرينية شيخة زويد، عبر حسابها في ”انستغرام“: ”الله يرحمه برحمته ويغمد روحه الجنة“. وعلق الفنان غنام غنام: ”له الرحمة والمغفرة ولكم العزاء والمواساة“.

ولم ينل خبر الوفاة تغطية إعلامية ولا تفاعلا كبيرا لا في الكويت ولا خارجها؛ ربما بسبب أن أدوار الفنان الراحل كانت ثانوية في أغلب الأعمال التي شارك فيها خلال مسيرته في حقل التمثيل.

في حين لا تتوفر معلومات كثيرة عن الحياة الشخصية للفنان الراحل، تشير سيرته الفنية إلى مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة في الكويت.

شارك الفنان الكويتي سعود بدر الشمري، بعدد كبير من المسلسلات الدرامية الشيقة، حيث شارك الفنان الراحل في مسلسل ”فريج صويلح“ في العام 2005، ومسلسل ”عيال أبوسالم“ في العام 2008، ومسلسل ”عمر الشقا“ في العام 2009، ومسلسل ”أم البنات“ في العام نفسه، ومسلسل ”الحب الذي كان“ في العام 2010، و“باب الفرج“ 2011، و“بنت وشايب“ 2015.