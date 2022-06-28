عليا بهات تحتفل بحملها بعد شهرين من الزواج بطريقة مدهشة

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

أعلنت النجمة الهندية ​عليا بهات​، حملها من الفنان المشهور ​رانبير كابور، بعد مرور حوالي شهرين على زفافهما، في أبريل الماضي.



وشاركت النجمة الهندية عليا بهات تفاصيل حملها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، أثناء وجودها في غرفة إحدى المستشفيات، مع زوجها رانبير كابور، وهما يجلسان وينظران على شاشة جهاز السونار ويشاهدان لحظات التعرف على طفلهما.

ونشرت الصورة وارفقت رمز تعبيري على هيئة قلب كبير، وعلقت : طفلنا، على وصول قريبًا"، وحظيت نجمة بوليود بدعم وتهنئة من جمهورها وعدد كبير من الفنانين.

وتلقت عليا بهات التهاني من بريانكا شوبرا، وكتبت الأخيرة :"مبروك يا عزيزتي.. لا استطيع الانتظار".

وهنأت والدة عليا سوني رازدان ابنتها، وكتبت "تهانينا ماما وبابا الأسد"، أما بارنيتي شوبرا كتبت "تهانينا يا أحباء".

وشارك أفجاي ديفجان في التهنئة، وهنأ رانبير وعليا، وكتب "تهانينا لكما أنتما الاثنين".

جدير بالذكر، أن عليا بهات ورانبير كابور أقاما حفل زفافهما في منزلهما في حي باندرا الراقي في مدينة مومباي، وسط أجواء واحتفالات مبهجة، وعلى الرغم من ذلك لم تنتشر صورة أو مقاطع فيديو من الحفل، إذ تلقى المدعون توجيهات صارمة حتى لا يتم تصوير أو نشر صور أو مقاطع فيديو للحفل.

واقتصرت نشر الصور على حساب النجمة الهندية، التي نشرت من الصور من حفل زفافها، وكانت ترتسم عليها السعادة والبساطة، وكتبت: "في وجود عائلتنا وأصدقائنا، في المنزل، مكاننا المفضل، الشرفة التي قضينا عليها آخر 5 سنوات من علاقتنا، وأصبحنا متزوجين".

وتبلغ عليا بهات 30 عامًا، وحظيت بمكانة مرموقة في بوليوود، كما أنها تعد من أكثر 100 شخصية مشهورة في مجلة "فوربس" لأنها تمتلك نحو 15 مليون دولار.

وفي سياق مختلف، كان يتواعد الثنائي منذ خمس سنوات، واستمرت علاقتهما بعيداً عن الأضواء والإعلام، باستثناء بعض الصور التي ظهرت فيها بهات كابور، إذ كان ظهورهما نادراً.

وشاركت عليا صور عدة من حفل زفافها عبر "إنستقرام" وكتبت: "بحضور عائلتنا وأصدقائنا، في المنزل، مكاننا المفضل، الشرفة التي قضينا فيها آخر 5 سنوات من علاقتنا، تزوجنا".

وأضافت "بحضور الكثير حولنا، لا يسعنا الانتظار لبناء المزيد من الذكريات معا... ذكريات مليئة بالحب والضحك والصمت المريح وليالي الأفلام والمعارك السخيفة والوجبات الصينية".

ووجهت عليا بهات الشكر لكل المحيطين بها، وقالت: "شكرا لك على كل الحب والنور خلال هذا الوقت المهم جدا في حياتنا. لقد جعلت هذه اللحظة أكثر خصوصية".