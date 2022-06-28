«تنطيط» محمد رمضان تتخطى 10 ملايين مشاهدة في 5 أيام

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

"تنطيط" أغنية الفنان المصرى محمد رمضان تصدرت قائمة الأكثر بحثا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة في 5 أيام، لتواصل تصدرها تريند "يوتيوب" منذ أول يوم لطرحها.

أغنية "تنطيط" كلمات وألحان فريق "الباور العالي" وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان،، ومن إخراج بثينة.

وكان النجم محمد رمضان، طرح مساء الخميس الماضي، كليب أغنيته الجديدة "تنطيط"عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"

يذكر أن محمد رمضان طرح في وقت سابق أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، كما يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي.