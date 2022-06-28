حذف مهرجان «بنت الجيران» من يوتيوب.. حماقي يعاقب حسن شاكوش

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

قام موقع يوتيوب بحذف أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات المصرى حسن شاكوش بعد ساعات من حديثة عن النجم المصرى محمد حماقي وأغنية «حاجة مستخبية» وأنها مسروقة من لحن تركي.



وبعد مرور ساعات من استضافه عمرو أديب لحسن شاكوش بعد عودته لنقابة المهن الموسيقية قام «يوتيوب» دون أسباب بحذف الأغنية الشهيرة «بنت الجيران» والتي غناها حسن شاكوش مع عمر كمال بعدما تخطت مشاهداتها 600 مليون.

ورأى البعض أن حذف الأغنية جاء كعقاب لحسن شاكوش من محمد حماقي بعدما أخطًأ في حقه وحق أغنيته «حاجه مستخبية» واتهم صناعها، بعدما قال بأن لحنها مسروق.