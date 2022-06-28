أنغام عن استقالة هاني شاكر: «خسارة كبيرة»

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

ناشدت الفنانة المصريه أنغام الفنان المصرى هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الذي أعلن استقالته أمس بالعدول عن قراره بالاستقالة، معتبرة ذلك خسارة كبيرة للنقابة وللمطربين ولجميع الموسيقيين.



وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «‏استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم هاني شاكر خسارة كبيره للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا.. أرجو أن يتراجع عن الاستقالة».

كان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قد عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم، لرفض استقالة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر في بيان رسمي بإعادة النظر في قراره، والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي واستكمال ما وصفه بالإنجازات مع مجلس الإدارة، التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية، بحسب البيان.