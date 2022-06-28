"فنان كبيرة وإنسان عظيم".. لطيفة تودع هشام رستم بهذه الكلمات

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

ودعت الفنانة لطيفة الفنان الراحل هشام رستم بكلمات مؤثرة عقب وفاته مؤخرًا عن عمر يناهز 75 عامًا، حيث أنها نشرت صورته عبر حسابها الموثق على "انستجرام".



وكتبت: "رحم الله الفنان الكبير والمدرسة العظيمه والممثل القدير هشام رستم، إنا لله وأن إليه راجعون كان فنان كبير وإنسان كمان عظيم".

يذكر أن هشام رستم فنان تونسي قدير قدم خلال مسيرته الفنية أفلام ظلت في ذهن الجمهور حتى الآن ومنها صفائح من ذهب وصمت القصور والسيدة والتلفزة جاية وزهرة حلب.