بابتسامة عريضة.. الملكة إليزابيث تشارك في حفل المفاتيح في اسكتلندا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ابتسامة كبيرة علت محياها، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، في إدنبره باسكتلندا، للمشاركة في فعاليات حفل المفاتيح الذي يقام بالساحة الأمامية لقصر هوليرودهاوس.

وكان برفقة إليزابيث ابنها الأصغر، الأمير إدوارد وزوجته صوفي، وشاركاها الاحتفال التقليدي لافتتاح أسبوع هوليرود للعائلة المالكة.

ورغم أنها باتت تعجز عن الحركة بشكل يسير، وغالباً تتخذ قرارات سفرها في اللحظات الأخيرة وفقاً لحالتها الصحية تماماً كما حدث معها قبل توجهها إلى اسكتلندا؛ إذ اتخذت قرار السفر صباح يوم الإثنين فقط، فإن ابتسامة الملكة كانت العلامة الأبرز بهذا الاحتفال؛ كونها لم تفارقها طيلة مشاركتها فعالياته.

وحسبما نقلت وكالة (د.ب.أ)، فإن الحفل الذي يعبر عن بداية الأسبوع الملكي باسكتلندا، يضم العديد من المراسم التقليدية، منها قيام اللورد بروفوست بتقديم مفاتيح المدينة إلى الملكة بشكل رمزي، إلا أن التقاليد تملي عليها أن تعيدها بعد ذلك، وتتعهد بحفظها للمسؤولين المنتخبين في إدنبره.

ومن الفعاليات التي يتضمنها الأسبوع الملكي، كذلك، تنظيم حفل في حديقة هوليرودهاوس، المقر الرسمي للملكة في إدنبره، لكن الملكة على الأغلب لن تشارك في هذا الحفل، فقد سبق وأعلن في شهر مايو الماضي عدم مشاركتها باحتفال العام الحالي، وسيستعاض عنه بإقامة أمير ويلز، الأمير إدوارد، والأميرة الملكية صوفي، الحفل يوم الأربعاء، وتكريم الأشخاص الذين قدموا مساهمات إيجابية للمجتمعات في جميع أنحاء اسكتلندا.

كما تشمل الفعاليات الأخرى حفل استقبال للفائزين بجوائز دوق إدنبره الذهبية، باستضافة من الأمير إدوارد في هوليرودهاوس.

وضمن ذات السياق من المتوقع أن تبقى الملكة في القصر، مقر إقامتها الرسمي في العاصمة الاسكتلندية، حتى الأول من يوليو.

وكانت الملكة إليزابيث قد سجلت هذا العام رقماً قياسياً جديداً في طول مدة الحكم عبر التاريخ، بعد أن باتت تمتلك ثاني أطول فترة حكم في العالم، عندما بلغت مدة حكمها 70 عاماً و127 يوماً، متجاوزة الملك التاسع لتايلند، بوميبول العظيم، الذي كان يحتل المرتبة الثانية، كما أنها باتت قريبة جداً من بلوغ أطول فترة حكم بالتاريخ، المسجلة باسم الملك لويس الرابع عشر، الذي استمر في حكمه لمدة 72 سنة و110 أيام.