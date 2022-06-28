فيديو – فريدة سيف النصر تكشف سببا غريبا لخلع الحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة فريدة سيف النصر، جدلا على مواقع التواصل بعدما أدلت بتصريحات جريئة حول عملها وحياتها الشخصية.

وقالت فريدة خلال حلولها ضيفة في مقابلة تلفزيونية: “لظروف معينة وزيجة من زيجاتي مكانش ينفع اتباس”، مضيفة: “كان في ممثلين حلوين عايزة أبوسهم لكن مقدرتش”.

وأوضحت كيف عالج المخرجون مشاهد القبلات قائلة: “أحياناً كان المخرج يلجأ لرمي ملاءة على الكاميرا، أو لقطة للأمواج أو فوران القهوة”.

وعن سبب خلعها الحجاب قالت: “إنها كانت تحضر مع الفنانة نورا دروساً دينية ويصلون 40 ركعة بعد الدرس”.

أضافت: “كانت لي صديقة مقربة جداً كنت أتركها في المنزل لعمل الطعام، ولكن رجعت في يوم لأجدها مع زوجي في المنزل”، مؤكدة: “خطفت جوزي وهي كانت أستاذة ورئيسة قسم”.

وتسببت تصريحات فريدة سيف النصر عن القبلات، في توجيه حملة هجوم وانتقادات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.