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فيديو – فريدة سيف النصر تكشف سببا غريبا لخلع الحجاب

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة فريدة سيف النصر، جدلا على مواقع التواصل بعدما أدلت بتصريحات جريئة حول عملها وحياتها الشخصية.

وقالت فريدة خلال حلولها ضيفة في مقابلة تلفزيونية: “لظروف معينة وزيجة من زيجاتي مكانش ينفع اتباس”، مضيفة: “كان في ممثلين حلوين عايزة أبوسهم لكن مقدرتش”.

وأوضحت كيف عالج المخرجون مشاهد القبلات قائلة: “أحياناً كان المخرج يلجأ لرمي ملاءة على الكاميرا، أو لقطة للأمواج أو فوران القهوة”.

وعن سبب خلعها الحجاب قالت: “إنها كانت تحضر مع الفنانة نورا دروساً دينية ويصلون 40 ركعة بعد الدرس”.

أضافت: “كانت لي صديقة مقربة جداً كنت أتركها في المنزل لعمل الطعام، ولكن رجعت في يوم لأجدها مع زوجي في المنزل”، مؤكدة: “خطفت جوزي وهي كانت أستاذة ورئيسة قسم”.

وتسببت تصريحات فريدة سيف النصر عن القبلات، في توجيه حملة هجوم وانتقادات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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