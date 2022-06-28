ليوناردو دي كابريو.. لماذا لم يتزوج حتى الآن؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: دائماً ما يتساءل جمهور الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو عن سبب عدم إقدامه على خطوة الزواج رغم كونه أحد أهم نجوم هوليوود وأكثرهم وسامة.

وقد نشر موقع “ذا ليست” تقريراً مفصلاً للإجابة عن تساؤلات الجمهور في هذا الخصوص. وأوضح أن الممثل استطاع أن يحجز لنفسه مكانة مميزة في هوليوود منذ أن لعب الدور الرئيسي في فيلم “تيتانيك” عام 1997.

وقد تميز الممثل الحائز على جائزة الأوسكار طوال مسيرته بمظهره الجميل وشخصيته الساحرة ومهاراته التمثيلية الاستثنائية ما جعله من أكثر الممثلين المحبوبين والمرغوبين في العالم.

ورغم أن الممثل لم يتزوج مثل الممثلين الآخرين من جيله، الذين تعددت زيجاتهم على مر الأعوام، واعد العديد من الممثلات وعارضات الأزياء، أمثال جيزيل بوندشين وبليك ليفلي ونعومي كامبل وكريستين زانغ وإيفا هيرزيغوفا.

وكانت أطول علاقاته مع جيزيل بوندشين وصديقته الحالية كاميلا موروني.

وأوضح الموقع أن دي كابريو يحاول دائماً الابتعاد من موضوع الزواج ولا يبدو أن لديه أي نية للإقدام على هذه الخطوة في الفترة المقبلة.

فقد قال ليوناردو في أكثر من ظهور تلفزيوني أنه سيتزوج في الوقت المناسب، وأنه ليس معارضاً للفكرة بل ينتظر أن يحين موعدها.

وكشف ليوناردو، في مقابلة مع مجلة “باريد”، أنه من الصعب التنبؤ بالزواج، ولا يمكن التخطيط له”، وأضاف: “سيأتي ذلك عندما يحين الوقت”.